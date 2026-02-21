Барселона готовит 10 миллионов евро за защитника с национального чемпионата

Барселона продолжает усиливать состав в линии обороны. Теперь команда нацелилась на игрока Бетиса, который выступает на правах аренды за Райо Вальекано, сообщает Fichajes.

Нобель Менди заинтересовал несколько клубов своей игрой: в этом сезоне он сумел отметиться двумя голами в 14 матчах Ла Лиги.

Контракт защитника с Бетисом рассчитан до лета 2027 года, а аренда в Вальекано действует до лета 2026-го. Однако Райо рассматривает возможность продления аренды игрока.

Барселона рассматривает купить Менди за 10 миллионов евро. Внутри клуба рассчитывают, что такая сумма убедит Бетис отказать Вальекано в выкупе игрока и продаст его каталонской команде.

