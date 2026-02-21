iSport.ua
После срыва сделки по Бальде, МЮ выбирает центрбека из Бундеслиги

Тапсоба стал новой трансферной целью Юнайтед.
Сегодня, 08:05
Эдмонд Тапсоба заинтересовал Манчестер Юнайтед.

Клуб из чемпионата Англии хотел подписать Алехандро Бальде из Барселоны, однако директор по подбору персонала "красных дьяволов" Кристофер Вивелл не смог договориться с каталонской командой о трансфере и теперь переключился на игрока из Бундеслиги.

Эдмонд Тапсоба - защитник Байера, он выступает за команду с 2020 года. Внутри МЮ считают, что 27-летний футболист идеально подходит под интенсивность, которую предлагает АПЛ.

За центральным защитником также следят ПСЖ и Ливерпуль. Байер установил ценник на буркинийского футболиста, немецкая команда хочет получить около 60 миллионов евро за трансфер.

К слову, Кристал Пэлас может уволить Оливер Гласнер после очередной критики в адрес клуба.

