После срыва сделки по Бальде, МЮ выбирает центрбека из Бундеслиги
Эдмонд Тапсоба заинтересовал Манчестер Юнайтед.
Клуб из чемпионата Англии хотел подписать Алехандро Бальде из Барселоны, однако директор по подбору персонала "красных дьяволов" Кристофер Вивелл не смог договориться с каталонской командой о трансфере и теперь переключился на игрока из Бундеслиги.
Эдмонд Тапсоба - защитник Байера, он выступает за команду с 2020 года. Внутри МЮ считают, что 27-летний футболист идеально подходит под интенсивность, которую предлагает АПЛ.
За центральным защитником также следят ПСЖ и Ливерпуль. Байер установил ценник на буркинийского футболиста, немецкая команда хочет получить около 60 миллионов евро за трансфер.
