Норвегия побила рекорд по количеству "золота" зимних Игр

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимней Олимпиаде. В этом году тамошние спортсмены завоевали уже 17 наград высшего достоинства.

Норвежцы превзошли собственное достижение. На Играх-2022 в Пекине скандинавы завоевали 16 золотых медалей. Обновление рекорда Норвегии обеспечил биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал, триумфовавший в масс-старте.

Впрочем, главным творцом рекорда норвежской сборной стал Йоханнес Клебо. Легендарный лыжник пополнил копилку на пять золотых наград. Мультичемпион будет иметь возможность принести сборной Норвегии еще одно "золото".

Кстати, нидерландка Антуанетта Рейпма-де Йонг триумфовала на 1500-метровке в конькобежном спорте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!