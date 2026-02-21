iSport.ua
Норвегия побила рекорд по количеству "золота" зимних Игр

Скандинавы установили новый ориентир.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Йоханнес Дале-Шевдал / Getty Images
Йоханнес Дале-Шевдал / Getty Images

Сборная Норвегии обновила рекорд по количеству золотых медалей на зимней Олимпиаде. В этом году тамошние спортсмены завоевали уже 17 наград высшего достоинства.

Норвежцы превзошли собственное достижение. На Играх-2022 в Пекине скандинавы завоевали 16 золотых медалей. Обновление рекорда Норвегии обеспечил биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал, триумфовавший в масс-старте.

Впрочем, главным творцом рекорда норвежской сборной стал Йоханнес Клебо. Легендарный лыжник пополнил копилку на пять золотых наград. Мультичемпион будет иметь возможность принести сборной Норвегии еще одно "золото".

Кстати, нидерландка Антуанетта Рейпма-де Йонг триумфовала на 1500-метровке в конькобежном спорте.

