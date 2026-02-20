iSport.ua
Реал остался без основного защитника

Центрбек попал в лазарет "сливочных".
Вчера, 23:26       Автор: Антон Федорцив
Дин Хейсен / Getty Images
Мадридский Реал подтвердил травму нидерландца Дина Хейсена. Королевский клуб поделился подробностями состояния защитника на официальном сайте клуба.

В пятницу центрбек прошел медосмотр. Врачи обнаружили у Хейсену повреждение икроножной мышцы правой ноги. Сроки восстановления нидерландского сборника "сливочные" не объявили.

В нынешнем сезоне Хейсен провел 27 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 2 ассиста. На Бернабеу он перебрался прошлым летом за более чем 60 млн евро. Контракт защитник заключил до лета 2030 года.

Тем временем испанская Барселона получила шанс подписать обладателя Золотого мяча-2024.

