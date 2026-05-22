Тренер Реала объявил, что покидает занимаемую должность

Альваро Арбелоа попрощался перед заключительным туром чемпионата.
Сегодня, 12:44       Автор: Игорь Мищук
Альваро Арбелоа / Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа сделал важное заявление по поводу своего будущего.

43-летний испанский специалист объявил, что покинет занимаемую должность после матча с Атлетиком в заключительном 38-м туре Ла Лиги, который состоится в субботу, 23 мая.

"Я ухожу из Реала с огромной благодарностью. Игроки сделали меня лучше, благодаря им я наслаждался каждым днем. Я очень благодарен клубу за предоставленную возможность, я ухожу с благодарностью после этих восьми лет, оставляя позади многих друзей. Надеюсь, что когда-нибудь я смогу вернуться.

У Жозе Моуринью фантастический штаб, он окружен хорошими специалистами. Если он придет в Реал, то приведет с собой свой тренерский штаб. У меня нет никаких шансов оказаться в его команде. С понедельника мне придется думать о том, что для меня лучше всего. Я уже сделал шаг вперед и значительно улучшил свое мастерство за эти четыре месяца.

Надеюсь, это лишь "до свидания", потому что это всегда будет мой дом. Я уже 20 лет являюсь частью Реала на разных должностях, и это всегда будет мой дом. Это будет мой последний матч с Реалом. Не знаю, последний ли в моей карьере", - приводит слова Арбелоа Madrid Xtra.

Напомним, что Арбелоа возглавил Реал 12 января 2026 года, сменив на должности Хаби Алонсо. Ожидается, что на пост тренера "сливочных" вернется бывший наставник мадридской команды Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что Реал выплатил Бенфике компенсацию за Моуринью.

