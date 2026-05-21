Моуринью определился с первым трансфером для Реала

Хочет подписать полузащитника Спортинга и вернуть легенду в команду.

Предполагаемый новый тренер мадридцев Жозе Моуринью попросил команду подписать игрока из чемпионата Португалии.

Речь идёт о хавбеке Спортинга Мортене Юлманде. Добавим, что датчанин может обойтись мадридской команде примерно в 50 миллионов евро, сообщает журналист El Partidazo de COPE.

Также португальский специалист заинтересован, чтобы в команду вернулся легендарный Тони Кроос, а именно - стал ассистентом.

Моуринью отмечает, что наличие бывшего немецкого полузащитника должно стать связующим звеном между руководством и командой.

Ранее Жозе выявил дисбаланс в составе Реала и нашёл слабые места команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!