Защитник Сан-Антонио получил травму

Пропустил вторую игру серии.
Сегодня, 08:29       Автор: Валентина Чорноштан
Дилан Харпер / Getty Images

Дилан Харпер получил травму правой ноги в первом матче против Оклахомы.

Защитник Сперс против игрока Тандера получил блок-шот, после чего схватился за заднюю поверхность правой ноги и ушёл в подтрибунное помещение.

Инцидент случился в середине третьей четверти, тогда же клуб объявил, что Харпер уже не вернётся на площадку, у 20-летнего баскетболиста возможен ушиб.

Добавим, что во второй игре серии финала конференции защитник не принял участия, однако он может выйти на паркет в третьей встрече между командами.

К слову, лидер Сан-Антонио снижает точность бросков соперников.

