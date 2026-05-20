iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лидер Сан-Антонио снижает точность бросков соперников

Буквально отгоняет соперников от кольца.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Sportradar передает, как наличие Виктора Вембаньямы на паркете влияет на игроков соперника.

По последней игре Сан-Антонио было отмечено, что француз заметно сдвигает атаки соперника дальше от кольца при двухочковых бросках.

Отмечается, что во время игры против Оклахомы Вембаньяма играет так, что средняя дистанция попыток у соперников увеличивается примерно на 0,6 метра по сравнению с его отсутствием.

Следовательно, центровой применяет тактику, по которой он "выталкивает" оппонентов из-под кольца.

К слову, постсезон НБА  установил уникальное достижение по овертаймам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

Статьи по теме

Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам Постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам
Оклахома и Сан-Антонио установили уникальное достижение в плей-офф Оклахома и Сан-Антонио установили уникальное достижение в плей-офф
Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф Сан-Антонио обновил рекорд результативности плей-офф
Вембаньяма повторяет достижение Кавая Ленарда Вембаньяма повторяет достижение Кавая Ленарда

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Бокс17:55
Усик озвучил свое главное задание на этот год
Украина17:20
Кубок Украины: Динамо и Чернигов разыграют трофей
НБА14:57
Лидер Сан-Антонио снижает точность бросков соперников
Европа14:32
Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии
Европа13:55
Новый наставник Реала выявил дисбаланс в составе
Бокс13:33
Фьюри поделился, как поражение Уордли повлияет на него, на примере Уайлдера
Формула 113:01
Феррари готовят масштабное обновление
Европа12:36
Сарри может уйти из Лацио
Лига Европы12:20
Фрайбург – Астон Вилла: превью финала Лиги Европы
Европа11:56
Барселона вернется к правилу 1 к 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK