Лидер Сан-Антонио снижает точность бросков соперников

Sportradar передает, как наличие Виктора Вембаньямы на паркете влияет на игроков соперника.

По последней игре Сан-Антонио было отмечено, что француз заметно сдвигает атаки соперника дальше от кольца при двухочковых бросках.

Отмечается, что во время игры против Оклахомы Вембаньяма играет так, что средняя дистанция попыток у соперников увеличивается примерно на 0,6 метра по сравнению с его отсутствием.

Следовательно, центровой применяет тактику, по которой он "выталкивает" оппонентов из-под кольца.

К слову, постсезон НБА установил уникальное достижение по овертаймам.

