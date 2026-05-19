Фрайбург – Астон Вилла: превью финала Лиги Европы

Очередной розыгрыш Лиги Европы подошёл к своему завершению, и остался лишь один матч, чтобы определить триумфатора турнира.

До финала добрались два представителя стран так называемой ТОП-5 лиг — седьмая команда Бундеслиги и четвёртый коллектив английской Премьер-лиги.

Фрайбург – Астон Вилла

22:00, 20 мая, Бешикташ Парк (Стамбул)

Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол

Путь к финалу

В основном раунде Лиги Европы Фрайбург одержал пять побед и проиграл только один матч — в последнем туре уступил Лиллю.

В итоге немецкая команда заняла седьмую позицию и напрямую вышла в 1/8 финала, где встретилась с бельгийским Генком, и после минимального поражения в первом выездном матче разгромила соперника дома со счётом 5:1.

Далее была Сельта, и здесь проблем не возникло вообще — 3:0 дома и 3:1 на выезде. Две уверенные победы и путёвка в полуфинал, где уже ожидала Брага. Здесь снова не удалось победить на выезде (1:2), однако дома команда смогла победить со счётом 3:1.

Астон Вилла провела основной раунд ещё лучше, чем Фрайбург — семь побед и одно поражение, а также итоговое второе место. Интересно, что на этой стадии обе команды играли против Болоньи (Фрайбург сыграл вничью, Астон Вилла победила), Базеля (и те, и другие победили), Маккаби Тель-Авив (две победы) и Ред Булл Зальцбург (две победы).

В 1/8 финала Астон Вилла дважды обыграла Лилль, которому уступил Фрайбург, а в четвертьфинале были ещё две победы над Болоньей, причём даже более уверенные, чем в первом туре. В полуфинальном противостоянии с Ноттингем Форест бирмингемцам пришлось отыгрываться. После поражения в первом матче 0:1 дома они уничтожили соперника со счётом 4:0.

Форма команд

Фрайбург уже давно выпал из борьбы за место в Лиге чемпионов через чемпионат, однако всё ещё продолжал бороться хотя бы за седьмое место, которое даёт возможность сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

После полуфинала против Браги немцы провели два матча в Бундеслиге — в первом проиграли Гамбургу, а во втором разгромили уже немотивированный Лейпциг.

У Астон Виллы ситуация в чемпионате достаточно интересная. Команда отдала все силы на Лигу Европы и провела серию из трёх матчей, в которых набрала только одно очко, однако в последнем на данный момент матче перед своими болельщиками Вилла уничтожила Ливерпуль и гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ориентировочные составы

Ещё перед ответным матчем против Браги ключицу сломал Юито Судзуки, который не сыграет и в финале. В остальном у Фрайбурга нет серьёзных проблем, кроме напряжённого графика и усталости, которая уже успела накопиться за сезон.

Ориентировочный состав Фрайбурга:

Атуболу — Кюблер, Гинтер, Линхарт, Треу — Эггештайн, Манзамби — Бесте, Хелер, Грифо — Матанович

У Виллы главной проблемой является травма Амаду Онана, а также небольшое повреждение Виктора Линделёфа, который и подменял партнёра в центре поля. Однако опытный швед, похоже, всё же должен сыграть.

Ориентировочный состав Астон Виллы:

Мартинес - Кэш, Конса, Пау Торрес, Динь - Линделёф, Тилеманс - Макгинн, Роджерс, Буэндиа - Уоткинс

Прогноз на игру

На первый взгляд всё выглядит так, будто у Фрайбурга значительно больше мотивации — клуб никогда не выигрывал трофеи (если не считать чемпионства в низших дивизионах), а победа здесь также гарантирует выход в Лигу чемпионов.

Однако это всё равно финал еврокубка, поэтому очевидно, что никакой расслабленности у Астон Виллы не будет. Да и какая может быть расслабленность в финале Лиги Европы у команды лучшего тренера в истории турнира?

На сайте betking можно поставить на победу Фрайбурга в основное время с коэффициентом 5,33, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается коэффициентом 1,72. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,66. В целом на то, что Фрайбург одержит победу в матче любым способом, коэффициент составляет 3,32.

Прогноз ISPORT: Астон Вилла выиграет в основное время.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!