iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Фрайбург – Астон Вилла: превью финала Лиги Европы

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс финального поединка Лиги Европы между немецким Фрайбургом и английской Астон Виллой.
Сегодня, 17:44       Автор: Василий Войтюк
Фрайбург – Астон Вилла / Getty Images
Фрайбург – Астон Вилла / Getty Images

Очередной розыгрыш Лиги Европы подошёл к своему завершению, и остался лишь один матч, чтобы определить триумфатора турнира.

До финала добрались два представителя стран так называемой ТОП-5 лиг — седьмая команда Бундеслиги и четвёртый коллектив английской Премьер-лиги.

Фрайбург – Астон Вилла
22:00, 20 мая, Бешикташ Парк (Стамбул)
Прямая онлайн-трансляция матча на MEGOGO Футбол

Путь к финалу

В основном раунде Лиги Европы Фрайбург одержал пять побед и проиграл только один матч — в последнем туре уступил Лиллю.

В итоге немецкая команда заняла седьмую позицию и напрямую вышла в 1/8 финала, где встретилась с бельгийским Генком, и после минимального поражения в первом выездном матче разгромила соперника дома со счётом 5:1.

Далее была Сельта, и здесь проблем не возникло вообще — 3:0 дома и 3:1 на выезде. Две уверенные победы и путёвка в полуфинал, где уже ожидала Брага. Здесь снова не удалось победить на выезде (1:2), однако дома команда смогла победить со счётом 3:1.

Астон Вилла провела основной раунд ещё лучше, чем Фрайбург — семь побед и одно поражение, а также итоговое второе место. Интересно, что на этой стадии обе команды играли против Болоньи (Фрайбург сыграл вничью, Астон Вилла победила), Базеля (и те, и другие победили), Маккаби Тель-Авив (две победы) и Ред Булл Зальцбург (две победы).

В 1/8 финала Астон Вилла дважды обыграла Лилль, которому уступил Фрайбург, а в четвертьфинале были ещё две победы над Болоньей, причём даже более уверенные, чем в первом туре. В полуфинальном противостоянии с Ноттингем Форест бирмингемцам пришлось отыгрываться. После поражения в первом матче 0:1 дома они уничтожили соперника со счётом 4:0.

Форма команд

Фрайбург уже давно выпал из борьбы за место в Лиге чемпионов через чемпионат, однако всё ещё продолжал бороться хотя бы за седьмое место, которое даёт возможность сыграть в Лиге конференций в следующем сезоне.

После полуфинала против Браги немцы провели два матча в Бундеслиге — в первом проиграли Гамбургу, а во втором разгромили уже немотивированный Лейпциг.

У Астон Виллы ситуация в чемпионате достаточно интересная. Команда отдала все силы на Лигу Европы и провела серию из трёх матчей, в которых набрала только одно очко, однако в последнем на данный момент матче перед своими болельщиками Вилла уничтожила Ливерпуль и гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ориентировочные составы

Ещё перед ответным матчем против Браги ключицу сломал Юито Судзуки, который не сыграет и в финале. В остальном у Фрайбурга нет серьёзных проблем, кроме напряжённого графика и усталости, которая уже успела накопиться за сезон.

Ориентировочный состав Фрайбурга:
Атуболу — Кюблер, Гинтер, Линхарт, Треу — Эггештайн, Манзамби — Бесте, Хелер, Грифо — Матанович

У Виллы главной проблемой является травма Амаду Онана, а также небольшое повреждение Виктора Линделёфа, который и подменял партнёра в центре поля. Однако опытный швед, похоже, всё же должен сыграть.

Ориентировочный состав Астон Виллы:
Мартинес - Кэш, Конса, Пау Торрес, Динь - Линделёф, Тилеманс - Макгинн, Роджерс, Буэндиа - Уоткинс

Прогноз на игру

На первый взгляд всё выглядит так, будто у Фрайбурга значительно больше мотивации — клуб никогда не выигрывал трофеи (если не считать чемпионства в низших дивизионах), а победа здесь также гарантирует выход в Лигу чемпионов.

Однако это всё равно финал еврокубка, поэтому очевидно, что никакой расслабленности у Астон Виллы не будет. Да и какая может быть расслабленность в финале Лиги Европы у команды лучшего тренера в истории турнира?

На сайте betking можно поставить на победу Фрайбурга в основное время с коэффициентом 5,33, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается коэффициентом 1,72. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,66. В целом на то, что Фрайбург одержит победу в матче любым способом, коэффициент составляет 3,32.

Прогноз ISPORT: Астон Вилла выиграет в основное время.

РЕКЛАМА
21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЕЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер продлил сразу двух легионеров Шахтер продлил сразу двух легионеров
Гвардиола одобрил кандидатуру Марески Гвардиола одобрил кандидатуру Марески
Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью
Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену" Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену"

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Борнмут - Манчестер Сити и Челси - Тоттенхэм в АПЛ
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина20:15
Шахтер продлил сразу двух легионеров
Европа19:40
Гвардиола одобрил кандидатуру Марески
Европа18:55
Бенфика определила кандидатов на замену Моуринью
Формула 118:15
Макларен может привести в Канаду собственную "Макарену"
Теннис17:45
Котляр добыла первую победу в основной сетке турнира WTA
ЧМ-202617:07
Роналду попал в заявку сборной Португалии на ЧМ-2026
Бокс15:02
Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри
Европа14:38
"Не был и не может быть хорошим": Трубин критически оценил сезон для Бенфики
Украина14:00
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко и Будкивский сохраняют двоевластие на вершине, Мендоза приблизился
Украина13:45
Таблица УПЛ: Динамо подтянулось к тройке призеров перед заключительным туром
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK