Алекс Бальде может продолжить карьеру в Англии

Манчестер Юнайтед, Сити и Астон Вилла следят за защитником Барселоны.

Клубы из чемпионата Англии заинтересовались Алексом Бальде. Отмечается, что ряд клубов уже запрашивал информацию о защитнике.

По информации Mundo Deportivo, за игроком следят Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Астон Вилла.

Издание добавляет, что один из клубов внимательно наблюдает за 23-летним испанцем, но официальных предложений пока не поступало.

По данным источника, сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в чемпионате Испании, ему нравится выступать за Барселону, и он ценит свою роль в команде под руководством Ханси Флика.

К слову, топ-форвард Барселоны находится в сфере интересов Ювентуса.

