Обвинения против Себальоса. Он сливает информацию о проблемах в раздевалке Реала?

Издание Estadio Deportivo накануне опубликовало статью, в которой утверждалось, что хавбек Реала Дани Себальос причастен к утечке информации.

А именно речь шла о якобы сливе данных о конфликте Орельена Тчуамени с Федерико Вальверде и проблемах Альваро Арбелоа с игроками.

Испанец пригрозил источнику за распространение неправдивой информации, после чего редакция Estadio Deportivo опубликовала опровержение.

В сообщении они отметили, что вся информация не соответствует действительности, а также отвергли утверждения о том, что игрок выступал в роли "крота", "стукача" или распространителя внутренней информации из раздевалки Реала.

