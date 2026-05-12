СМИ: Мбаппе не хочет играть в оставшихся матчах Реала

Разочарован и не намерен играть на Бернабеу в конце сезона.

Авторитетное издание The Athletic сообщает, что французская звезда Реала Килиан Мбаппе заявил, что не хочет доигрывать сезон.

Форвард стремится избежать участия в оставшихся матчах, поскольку ему не нравятся освистывания его персоны со стороны болельщиков на Сантьяго Бернабеу.

Добавим, что на текущий момент Килиан восстанавливает здоровье после того, как почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, полученный за пять минут до конца тренировки Реала за день до матча с Барселоной.

Однако СМИ отмечают, что истинная причина ухода Мбаппе с тренировки это новость от Альваро Арбелоа о том, что он начнет матч Эль-Класико на скамейке запасных.

