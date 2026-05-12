Оценка Цыганкова за матч против Райо Вальекано

Накануне состоялся матч Жироны против Райо Вальекано, в котором Виктор Цыганков отличился ассистом.

Украинский легионер вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка. Добавим, что для полузащитника эта игра стала 29-й в текущем сезоне Ла Лиги.

За 90 минут хавбек отдал 18 точных передач из 24, дважды пробил по воротам, выиграл одно верховое единоборство, совершил 36 касаний мяча и выполнил три ключевые передачи.

По окончании матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Цыганкова в 6,6 и 7,2 балла соответственно.

Кто вышел победителем матча,вы сможете узнать на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!