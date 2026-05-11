Цыганков помог Жироне спастись в матче с Райо

Каталонцы все еще находятся у зоны вылета.

В понедельник, 11 мая, Райо Вальекано принимал дома Жирону. В стартовом составе каталонцев вышел Виктор Цыганков.

Гости забрали мяч под контроль, однако ничего не могли сделать с защитой соперника. В итоге до конца тайма два момента имел Райо, но конвертировать их в голы не сумел.

Во втором тайме преимущество захватили уже хозяева. Однако большая часть все равно прошла без моментов. В конце Райо активизировался и сделал несколько неплохих подходов.

Один из которых на 86-й минуте закончился голом Алемао. Каталонцы сразу пошли спасать игру и в самой концовке Стуани сравнял счет с подачи Цыганкова углового удара.

Райо Вальекано - Жирона 1:1

Голы: Алемао, 86 - Стуани, 90

