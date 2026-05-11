Челси определил шорт-лист тренеров

Клуб рассматривает три варианта.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Челси определился с главными кандидатурами на пост тренера, пишет The Telegraph.

Напомним, что Лиам Росеньор лишился своего поста, и сейчас лондонцев тренирует Калум Макфарлан.

Летом клуб назначит нового тренера, и сейчас рассматривает три варианта: Филипе Луиса, Оливера Гласнера и Сеска Фабрегаса.

Для клуба все три варианта равнозначные между собой, однако, например, Фабрегас не намерен покидать Комо, а Луис и Гласнер летом будут свободны.

Также у клуба есть несколько запасных вариантов, например, Андони Ираола или Марку Силва, однако определить фаворитов все еще предстоит.

Ранее как раз сообщалось, что Филипе Луис ищет работу в Европе.

