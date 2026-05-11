78-летний Адвокат примет участие в ЧМ-2026
Нидерландский специалист Дик Адвокат вернется к работе, утверждает De Telegraaf.
Напомним, что ранее специалист тренировал сборную Кюрасао, которую вывел на мундиаль. Но зимой был вынужден оставить пост из-за личных проблем.
Нидерландские СМИ утверждают, что причиной были проблемы со здоровьем дочери, которая уже поправилась. А потому Кюрасао попросил Адвоката вернуться.
Спонсоры сборной также готовы покрыть все финансовые вопросы, связанные с возвращением нидерландца. А специалист, возглавляющий команду сейчас - Фред Руттен, готов уступить пост Адвокату.
Ожидается, что сборная Кюрасао объявит о возвращении Дика Адвоката в ближайшее время.
