Неймар войдет в расширенную заявку сборной Бразилии

Это еще не гарантирует участие форварда на ЧМ.

Нападающий Сантоса Неймар попадет в расширенную заявку сборной Бразилии.

Напомним, что сегодня Бразильская федерация должна отправить в ФИФА список из 55 футболистов.

А уже 18 мая Анчелотти будет должен выбрать из этого числа 26 игроков, которые будут представлять "селесао" на ЧМ-2026.

Расширенная заявка официально нигде не будет оглашаться. Однако UOL утверждает, что среди 55 игроков нашлось место для Неймара, Эстевао и даже 41-летнего Тьяго Силвы.

