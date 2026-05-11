iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ваше: Гонка в Майами не отражает темп Ред Булл

Команда продолжает улучшать болид.
Сегодня, 18:02       Автор: Андрей Безуглый
Пьер Ваше / Getty Images
Пьер Ваше / Getty Images

Технический директор Ред Булл Пьер Ваше заявил, что команда недовольна своими результатами.

Напомним, что в Майами Макс Ферстаппен стал пятым, а Исак Аджар сошел с дистанции.

Ваше считает, что такие результаты не отражают реальную ситуацию в команде. К тому же Ред Булл активно работает над болидом, который стает лучше с каждым Гран-при.

Да, все соответствует нашим ожиданиям. Дело в самом пакете обновлений. Решение некоторых проблем также привело к улучшению скорости Макса Ферстаппена, чего мы, наверное, не ждали.

Нужно еще подождать, в Монреале мы сделаем лишь небольшой шаг вперед. Думаю, затем будет еще один шаг – но не знаю, когда именно. Но, вероятно, к этапу в Австрии мы снизим вес болида.

Это непросто. Я явно недоволен результатами в Майами. Думаю, они не отражают наш темп. Но хорошо, что команда показала, что у машины есть скорость и что мы снова участвуем в борьбе

Ранее также сообщалось, что экс-пилот Ред Булл может вернуться на стартовую решетку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

Статьи по теме

Пилот Ред Булл - об апдейтах бодила: "Больше не чувствую себя пассажиром" Пилот Ред Булл - об апдейтах бодила: "Больше не чувствую себя пассажиром"
Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами Хаджара могут дисквалифицировать на Гран-при Майами
Раскрыты детали заднего антикрыла Ред Булла Раскрыты детали заднего антикрыла Ред Булла
Ред Булл начал тесты "Макарены" Ред Булл начал тесты "Макарены"

Видео

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи Наполи, Тоттенхэма, Жироны и Бенфики
просмотров
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
просмотров
УПЛ: Шахтер оформил чемпионство, разгромив Полтаву
просмотров

Последние новости

Европа19:25
Интер может остаться без форварда на финал Кубка Италии
Другие страны18:46
Легенда Атлетико готов попробовать себя в европейском футболе
Теннис18:20
Свитолина прошла в 1/4 финала турнира в Риме
Формула 118:02
Ваше: Гонка в Майами не отражает темп Ред Булл
ЧМ-202617:22
Неймар войдет в расширенную заявку сборной Бразилии
Лига Чемпионов16:50
УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов
Формула 116:15
Цунода может вернуться на стартовую решетку
Бокс14:58
Кабайел собирается посетить шоу Усик - Верховвен и подняться в ринг
Европа14:32
"Рассмотрю несколько предложений": Левандовски сделал заявление о своем будущем
Бокс13:57
"Дважды думали об этом": Тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK