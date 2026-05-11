Ваше: Гонка в Майами не отражает темп Ред Булл

Технический директор Ред Булл Пьер Ваше заявил, что команда недовольна своими результатами.

Напомним, что в Майами Макс Ферстаппен стал пятым, а Исак Аджар сошел с дистанции.

Ваше считает, что такие результаты не отражают реальную ситуацию в команде. К тому же Ред Булл активно работает над болидом, который стает лучше с каждым Гран-при.

Да, все соответствует нашим ожиданиям. Дело в самом пакете обновлений. Решение некоторых проблем также привело к улучшению скорости Макса Ферстаппена, чего мы, наверное, не ждали. Нужно еще подождать, в Монреале мы сделаем лишь небольшой шаг вперед. Думаю, затем будет еще один шаг – но не знаю, когда именно. Но, вероятно, к этапу в Австрии мы снизим вес болида. Это непросто. Я явно недоволен результатами в Майами. Думаю, они не отражают наш темп. Но хорошо, что команда показала, что у машины есть скорость и что мы снова участвуем в борьбе

