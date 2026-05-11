"Дважды думали об этом": Тренер Уордли рассказал, почему не остановил бой с Дюбуа

Наставник боксера прокомментировал поражение своего подопечного.
Уордли уступил Дюбуа / Getty Images
Бен Дэвисон, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Фабио Уордли, высказался о его поражении в бою с Даниэлем Дюбуа.

Наставник британского боксера рассказал, почему не снял своего подопечного с поединка.

"Я действительно соглашусь, что бой можно было остановить раньше. Я не видел, как Фабио шатался перед тем, как подойти к врачу в начале десятого раунда. Иронично, что в этот момент мы обсуждали друг с другом, что нужно взять в руки полотенце. После общения с доктором он выглядел куда более стойким на ногах.

Это очень сложная работа: не только найти баланс, но и принять решение в правильный момент. Сложно ни с того ни с сего остановить такой поединок, когда твой боец отвечает на удары. Мы дважды думали об этом, но в конце раунда Фабио отвечал и сбивал обороты Дюбуа", - приводит слова тренера The Ring.

Отметим, ранее промоутер намекнул на реванш Дюбуа и Уордли.

