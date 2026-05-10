Уоррен намекнул на реванш Дюбуа и Уордли

В договоре прописан пункт о реванше.

Ночью в Манчестере прошёл бой двух британцев — Фабио Уордли и Дэниела Дюбуа. Фабио не смог защитить титул WBO, проиграв Дюбуа в 11-м раунде.

Промоутер ивента Фрэнк Уоррен (Queensberry) поделился мыслями о поединке и о дальнейшей судьбе боксёров.

Мужики показали в ринге всё — и храбрые сердца, и бетонные подбородки. Офигенный махач, в котором было всё... В контракте прописан пункт о реванше. Подождём, пока уляжется пыль, а затем посмотрим. Фабио вернётся. Никуда он не денется... До чего же решительный мужик…

"Это было так офигенно… Лучший бой в хэвивейте, который я когда-либо проводил. Снимаю шляпу перед обоими", — приводят слова бизнесмена DAZN Boxing.

