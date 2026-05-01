Промоутер сообщил, кто должен стать соперником Усика после Верховена

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о будущем обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика после его поединка против Рико Верховена.

Функционер выразил уверенность, что WBC санкционирует его защиту против временного чемпиона организации Агита Кабайела, а украинский боксер уже будет решать, принимать ли бой.

"Это очень увлекательный дивизион. Усик будет драться в Египте через три недели, и после этого будет санкционирована обязательная защита против Кабайела. Мы будем настаивать на этом.

За кулисами этой ситуации происходит то, что WBC санкционирует этот бой. И Александр будет решать, захочет ли он драться с ним или сделает титул вакантным.

Уверен ли я, что они это сделают? Да. Они должны это сделать. Я не думаю, что это будет проблемой", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Свой ближайший поединок Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

