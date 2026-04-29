Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком

Оценил перспективы боя с украинцем в течение ближайших двух лет.

Боксирующий блогер Джейк Пол высказался касательно возможного выхода на ринг с трёхкратным абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Даты у нас пока нет. Но этот бой однозначно в наших списках. Он хочет этого. Его команда хочет этого. Я хочу этого. Моя команда хочет этого. Так что посмотрим, что из этого получится в ближайшие 24 месяца. Думаю, это будет очень увлекательно", — приводят слова американца Complex News.

Также бывший соперник Джошуа, который сейчас тренируется вместе с украинским чемпионом, оценил свои шансы против гегемона супертяжёлого веса.

Он, скорее всего, убьёт меня в самом начале схватки. Думаю, он просто перекусит мной (смеётся). Я не знаю… Этот парень просто другой. Считаю его величайшим боксёром этой эпохи. И если я проведу с ним бой по правилам ММА, то мой единственный шанс — как можно быстрее перевести противостояние в партер и засабмитить. Не собираюсь идти с ним в размен. Но на сам вызов я подписываюсь.

