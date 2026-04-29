Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком

Оценил перспективы боя с украинцем в течение ближайших двух лет.
Сегодня, 14:24       Автор: Валентина Чорноштан
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Боксирующий блогер Джейк Пол высказался касательно возможного выхода на ринг с трёхкратным абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"Даты у нас пока нет. Но этот бой однозначно в наших списках. Он хочет этого. Его команда хочет этого. Я хочу этого. Моя команда хочет этого. Так что посмотрим, что из этого получится в ближайшие 24 месяца. Думаю, это будет очень увлекательно", — приводят слова американца Complex News.

Также бывший соперник Джошуа, который сейчас тренируется вместе с украинским чемпионом, оценил свои шансы против гегемона супертяжёлого веса.

Он, скорее всего, убьёт меня в самом начале схватки. Думаю, он просто перекусит мной (смеётся). Я не знаю… Этот парень просто другой. Считаю его величайшим боксёром этой эпохи. И если я проведу с ним бой по правилам ММА, то мой единственный шанс — как можно быстрее перевести противостояние в партер и засабмитить. Не собираюсь идти с ним в размен. Но на сам вызов я подписываюсь.

К слову, Уоррен рассказал, где может пройти бой Фьюри против Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев Усик обратился к Джошуа после анонса его следующих боев
Усик - Верховен: когда и где состоится бой Усик - Верховен: когда и где состоится бой
Усик - Верховен: прогноз на бой Усик - Верховен: прогноз на бой
Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри Промоутер рассказал, какой совет получил Джошуа от Усика перед боем с Фьюри

Видео

Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов
Голевое безумие в Париже: ПСЖ обыграл Баварию в сверхрезультативном матче - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: стартовали четвертьфинальные противостояния
просмотров
Футбол сегодня: второй полуфинальный матч Лиги чемпионов
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко приблизился к рекорду
просмотров
УПЛ: Эпицентр и Александрия сыграли вничью, Заря встретится с Вересом
просмотров

Последние новости

НБА14:47
Тейтум повторил рекорд Брайанта и Дюранта в плей-офф НБА
ММА14:24
Бывший соперник Джошуа готов провести бой с Усиком
Лига Чемпионов14:01
ПСЖ близок к Барселоны по голам за сезон ЛЧ
Европа13:50
Защитник Лацио заинтересовал топ клубы Серии А
НБА13:23
Селтикс повторили антирекорд 70-летней давности
Бокс12:50
Уоррен рассказал, где может пройти бой Фьюри против Джошуа
Европа12:23
Барселона следит за 5 игроками аутсайдера АПЛ
Формула 111:54
Формула-1 меняет старт сезона 2027
Европа11:25
Гвардиола и Ман Сити возмущены изменениями в календаре АПЛ
Лига Чемпионов10:52
ПСЖ потерял ключевого защитника по ходу матча с Баварией
