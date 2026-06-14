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Баскетбол

Никс продолжил уникальный рекорд НБА

В лиге самая длинная серия без повторяющегося победителя.
Сегодня, 11:20       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки Нью-Йорк Никс / Getty Images
Игроки Нью-Йорк Никс / Getty Images

Накануне Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио и стал чемпионом НБА.

Тем самым подопечные Майка Брауна продлили серию из 8 разных чемпионов НБА за последние 8 сезонов.

Напомним, что эта серия, начавшаяся в 2019 году, является самой длинной в истории лиги.

Добавим, что последняя команда, которая брала титул дважды подряд - Уорриорз в 2017 и, соответственно, 2018.

Ранее Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью Йорк Никс

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