Никс продолжил уникальный рекорд НБА

В лиге самая длинная серия без повторяющегося победителя.

Накануне Нью-Йорк обыграл Сан-Антонио и стал чемпионом НБА.

Тем самым подопечные Майка Брауна продлили серию из 8 разных чемпионов НБА за последние 8 сезонов.

Напомним, что эта серия, начавшаяся в 2019 году, является самой длинной в истории лиги.

Eight different teams have won the NBA Finals in the last eight seasons 😳



This extends the longest streak of unique champions in league history 🏆 pic.twitter.com/iIn6enTxpB — ESPN Insights (@ESPNInsights) June 14, 2026

Добавим, что последняя команда, которая брала титул дважды подряд - Уорриорз в 2017 и, соответственно, 2018.

Ранее Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА.

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