Никс выдали рекордный 12-игровой отрезок в истории НБА

Только нынешний Нью-Йорк проходил 12-матчевый отрезок с такой разницей очков.

Нью-Йорк установил историческое достижение по разнице набранных и пропущенных очков, сообщает аналитик Лева Акабаса в соцсети X.

По имеющейся информации, в последних 12 матчах Никс превзошла соперников с суммарным показателем +272 очка.

Тем самым это стало рекордом франшизы как в рамках регулярного чемпионата, так и в плей-офф.

The New York Knicks have outscored their opponents by 272 points in the past 12 games



That's the best 12-game stretch from any team in NBA history, regular season or playoffs pic.twitter.com/BxQEJjDUca — Lev Akabas (@LevAkabas) June 4, 2026

Добавим, что в рекордную серию нью-йоркской команды вошли матчи первого раунда против Атланты, полуфинала конференции с Филадельфией, финала Востока против Кливленда, а также первая финальная игра серии против Сан-Антонио.

К слову, женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей-офф ЧМ-2026.

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