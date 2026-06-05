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Баскетбол

Никс выдали рекордный 12-игровой отрезок в истории НБА

Только нынешний Нью-Йорк проходил 12-матчевый отрезок с такой разницей очков.
Сегодня, 07:32       Автор: Валентина Чорноштан
Карл-Энтони Таунс / Getty Images
Карл-Энтони Таунс / Getty Images

Нью-Йорк установил историческое достижение по разнице набранных и пропущенных очков, сообщает аналитик Лева Акабаса в соцсети X.

По имеющейся информации, в последних 12 матчах Никс превзошла соперников с суммарным показателем +272 очка.

Тем самым это стало рекордом франшизы как в рамках регулярного чемпионата, так и в плей-офф.

Добавим, что в рекордную серию нью-йоркской команды вошли матчи первого раунда против Атланты, полуфинала конференции с Филадельфией, финала Востока против Кливленда, а также первая финальная игра серии против Сан-Антонио.

К слову, женская сборная Украины по баскетболу пробилась в плей-офф ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью Йорк Никс

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