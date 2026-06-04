Плей-офф НБА: Нью-Йорк одолел Сан-Антонио в первом матче финальной серии
В ночь на четверг, 4 июня, прошел очередной игровой день в НБА, в рамках стартовала финальная серия плей-офф.
В первом поединке Нью-Йорк на площадке соперника одержал победу 105:95 над Сан-Антонио и открыл счет в противостоянии 1-0.
Результат матча плей-офф НБА за 3 июня
Сан-Антонио – Нью-Йорк 95:105 (27:19, 28:29, 21:28, 19:29)
Сан-Антонио: Вембаньяма (26 + 12 подборов + 6 потерь), Касл (17 + 8 подборов), Шэмпени (16 + 10 подборов), Васселл (9 + 9 подборов), Фокс (7) – старт; Харпер (16 + 8 подборов), К. Джонсон (3), Брайант (1), Корнет (0), Барнс (0).
Нью-Йорк: Брансон (30), Таунс (18 + 12 подборов), Ануноби (17), Бриджес (9), Харт (3 + 15 подборов + 6 передач) – старт; Шэмет (13), Альварадо (7), Макбрайд (6), Робинсон (2), Кларксон (0).
Счет в серии: 0-1
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