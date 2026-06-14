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Баскетбол

Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА

Назвал главную причину проигрыша.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

В ночь на 14 июня прошёл матч финальной серии НБА, в которой определился победитель. Им стал Нью-Йорк Никс, выигравший серию со счётом 4:1.

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды:

Погрешности, которые можно допускать, очень и очень малы. Мы абсолютно доминировали на протяжении большей части серии. Но наши ошибки и промахи караются очень жёстко. Мы не можем позволять себе такие спады и подъёмы. Подъёмы - это нормально, но спады - это причина, почему мы проиграли.

Напомним, что Сперс проиграл в финале, позволив Никс оформить четыре камбэка, включая рекордное возвращение с отставания в 29 очков в четвёртой игре серии.

Узнать, как прошёл заключительный матч НБА, вы можете на нашем  сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

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