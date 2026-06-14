Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА

В ночь на 14 июня прошёл матч финальной серии НБА, в которой определился победитель. Им стал Нью-Йорк Никс, выигравший серию со счётом 4:1.

Центровой Сан-Антонио Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение команды:

Погрешности, которые можно допускать, очень и очень малы. Мы абсолютно доминировали на протяжении большей части серии. Но наши ошибки и промахи караются очень жёстко. Мы не можем позволять себе такие спады и подъёмы. Подъёмы - это нормально, но спады - это причина, почему мы проиграли.

Victor Wembanyama:



“The margin of error is very, very thin. We absolutely dominated for most of the series. But our errors, our mistakes, are punished so hard. We can’t have ups and downs like this. The ups are okay, the downs are the reason we lost.” pic.twitter.com/h3iedsSBoT — Legion Hoops (@LegionHoops) June 14, 2026

Напомним, что Сперс проиграл в финале, позволив Никс оформить четыре камбэка, включая рекордное возвращение с отставания в 29 очков в четвёртой игре серии.

Узнать, как прошёл заключительный матч НБА, вы можете на нашем сайте.

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