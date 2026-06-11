Сперс побил рекорд Кливленда по трёхочковых

Сан-Антонио установил новый рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков в первой половине матча финальной серии.

Ранее достижение было 14 попаданий из-за дуги, и оно принадлежало Кливленду, который в 2017 году реализовал 13 дальних бросков, сообщает Heavy.

Добавим, что наиболее отличился в реализации трёхочковых Девин Васселл (4 трёхочковых), Де’Аарон Фокс и Дилан Харпер (по 3).

Также вклад в рекорд внесли Стефон Касл, Джулиан Шэмпени, Виктор Вембаньяма и Картер Брайант - каждый по одному точному броску из-за дуги.

К слову, лидер Сан-Антонио может получить дисквалификацию.

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