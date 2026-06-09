Сан-Антонио остановил победную серию Никс

Спёрс не позволили сопернику продлить вторую самую длинную серию побед в кубковых играх НБА.

Сан-Антонио прервал победную серию Нью-Йорка в плей-офф, обыграв соперника в третьем матче финальной серии со счётом 115:111.

Для Никс это поражение стало первым за 46 дней, тем самым подопечные Митча Джонсона остановили их серию из 13 побед в постсезоне.

Добавим, что Никс стал второй командой по длительности победных серий в истории НБА, сообщает ESPN.

А вот рекорд принадлежит Голден Стэйт, у которых было 15 побед подряд в матчах постсезона.

К слову, центровой Спёрс стал вторым самым молодым игроком в истории финалов НБА.

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