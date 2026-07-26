Звезда ЧМ-2026 продолжит карьеру в Чили

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья получил предложение о работе, сообщает Bolavip.

Прошлый сезон 40-летний футболист провел в португальском Шавеше, который накануне покинул в качестве свободного агента.

На прошедшем ЧМ Возинья стал одной из главных звезд, и его популярность сыграла ему на руку.

Чемпион Чили Коло-Коло предложил гоклиперу контракт на 1,5 года. Ожидается, что вскоре Возинья официально присоединится к новому клубу.

Ранее также сообщалось, что Рома подпишет замену Довбику.

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