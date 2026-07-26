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Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу

Бой закончился за два раунда.
Сегодня, 09:00       Автор: Андрей Безуглый
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

В ночь на воскресенье, 26 июля, в Джидде прошел поединок между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой.

Албанский боксер начал поединок отлично, уже на 20-й секунде отправив соперника в нокдаун.

А ближе к концу первого раунда снова заставил Джошуа коснуться канваса. Однако на этом успехи Пренги закончились.

Во втором раунде уже на ринге доминировал британец. В конце концов Джошуа нашел возможность для серии ударов, которая отправила Пренгу в нокаут.

Свою победу Энтони Джошуа посвятил погибшим друзьям. Напомним, что следующий поединок британец проведет против Тайсона Фьюри.

Накануне, Фьюри также выиграл свой бой против Ваха.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу
Несмотря на два нокдауна Джошуа все же победил Пренгу

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