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Фьюри одержал победу над Вахом после отказа соперника

Поляк отказался продолжать после седьмого раунда.
Сегодня, 20:10       Автор: Андрей Безуглый
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В пятницу, 24 июля, в Таиланде состоялся поединок между Тайсоном Фьюри и Мариусом Вахом.

Британский экс-чемпион добыл уверенную победу из-за отказа соперника.

Боксеры провели в ринге семь полных раундов, а перед восьмым польский боец отказался от продолжения.

Наградой для Фьюри стал символический пояс WBC Metta, который ему вручили за заслуги вне бокса.

Ранее также Энтони Джошуа отказался комментировать предстоящий бой против Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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