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Футбол

В Словакии задержали скандального экс-функционера ФФУ

Офис генерального прокурора уже запросил экстрадицию Андрея Павелко.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Павелко
Андрей Павелко

В столице Словакии был задержан бывший президент УАФ Андрей Павелко.

Суспильне пишет, что в результате совместной операции украинских правоохранительных органов и соответствующих словацких подразделений.

Офис генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции. Также в Словакии было отправлено письмо с запросом и выдаче и применении к Павелко ареста.

Напомним, что Андрей Павелко обвиняется в хищении средств УАФ и УЕФА и угрозах журналистам.

Последнее время функционер несколько лет прятался от украинских властей и был обявлен в меджународной розыск.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Павелко

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