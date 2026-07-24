В Словакии задержали скандального экс-функционера ФФУ

В столице Словакии был задержан бывший президент УАФ Андрей Павелко.

Суспильне пишет, что в результате совместной операции украинских правоохранительных органов и соответствующих словацких подразделений.

Офис генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции. Также в Словакии было отправлено письмо с запросом и выдаче и применении к Павелко ареста.

Напомним, что Андрей Павелко обвиняется в хищении средств УАФ и УЕФА и угрозах журналистам.

Последнее время функционер несколько лет прятался от украинских властей и был обявлен в меджународной розыск.

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