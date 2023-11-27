УАФ начала процесс созыва конгресса для снятия Павелко с должности

ФИФА и УЕФА уже были проинформированы о данном процессе.

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о том, что она получила оформленные письменные решения органов управления 32 членов УАФ с требованием о внеочередном созыве конгресса.

Членами УАФ являются 40 организаций. Так как Ассоциация получила письменные решения от более, чем 3/4 членов, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась.

Сообщается, что об этому уже были проинформированы ФИФА и УЕФА.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), "внеочередной конгресс должен проводиться не позднее 60 дней с даты получения администрацией УАФ должным образом оформленных предложений".

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Администрация Украинской ассоциации футбола предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс УАФ 25 января 2024 года.

Напомним, что недавно четыре клуба УПЛ воздержались от того, чтобы проголосовать за созыв внеочередного конгресса УАФ ради снятия Андрея Павелко с должности президента УАФ.

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