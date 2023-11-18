iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Четыре клуба не поддержали снятие Павелко с должности - источник

УПЛ требует внеочередного созыва конгресса УАФ.
Сегодня, 16:52
Андрей Павелко / Getty Images
Андрей Павелко / Getty Images

Четыре клуба воздержались поддержать призыв УПЛ созвать внеочередной конгресс УАФ, чтобы окончательно снять Андрея Павелко с должности, пишет Telegram-канал KDK.

Напомним, что в структуре УАФ УПЛ - коллективный член, а потому имеет лишь один голос из 45-ти. И здесь хотел бы видеть единое мнение среди клубов.

Однако, Константин Андриюк опубликовал выдерждку из протокола заседания УПЛ, по итогам которых три клуба проголосовали против созыва конгресса, и один просто не участвовал в голосовании.

По информации источника, четыре клуба, которые не поддержали решение против Павелко - это Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер.

Напомним, в текущий момент Андрей Павелко находится в СИЗО и отстранен от исполнения от исполнения обязанностей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новичок Барселоны поделился подробностями работы с Хави Новичок Барселоны поделился подробностями работы с Хави
Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции
Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство
Не прошло и полгода: Кейн определился с домом для жизни в Мюнхене Не прошло и полгода: Кейн определился с домом для жизни в Мюнхене
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа20:25
Новичок Барселоны поделился подробностями работы с Хави
Европа20:17
Талант ПСЖ станет самым молодым игроком в истории сборной Франции
Европа19:51
Форвард ПСЖ может сменить футбольное гражданство
Европа19:49
Не прошло и полгода: Кейн определился с домом для жизни в Мюнхене
Европа19:22
Футболист Ювентуса признался, что подвергался буллингу со стороны Манджукича
Европа19:16
Зинченко - о голах Миколенко: Не знаю, как его догнать
Бокс18:52
Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Европа18:47
Саудовские клубы готовы подписать ветерана Реала
Теннис18:26
Итоговый турнир-2023 (ATP): Синнер обыграл Медведева и вышел в финал
Европа18:19
Зинченко высказался о своем голе в ворота Бернли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK