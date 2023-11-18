Четыре клуба не поддержали снятие Павелко с должности - источник

Четыре клуба воздержались поддержать призыв УПЛ созвать внеочередной конгресс УАФ, чтобы окончательно снять Андрея Павелко с должности, пишет Telegram-канал KDK.

Напомним, что в структуре УАФ УПЛ - коллективный член, а потому имеет лишь один голос из 45-ти. И здесь хотел бы видеть единое мнение среди клубов.

Однако, Константин Андриюк опубликовал выдерждку из протокола заседания УПЛ, по итогам которых три клуба проголосовали против созыва конгресса, и один просто не участвовал в голосовании.

По информации источника, четыре клуба, которые не поддержали решение против Павелко - это Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер.

Напомним, в текущий момент Андрей Павелко находится в СИЗО и отстранен от исполнения от исполнения обязанностей.

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