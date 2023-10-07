Суд Львова продлил пребывание Павелко в СИЗО

Следующие полтора месяца президент УАФ также проведет в следственном изоляторе.

В пятницу, 6 октября, состоялось заседание Шевченковского суда города Львова, во время которого прошло слушание дела Андрея Павелко.

В июне этого года президент Украинской ассоциации футбола был задержан и помещен в СИЗО в качестве меры пресечения.

По информации FootballHub, Шевченковский суд принял решение продлить пребывание Павелко в СИЗО еще на 48 суток. Таким образом, он пробудет там до 23 ноября включительно.

Предыдущий срок его заключения истекал 9 октября.

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Напомним, что Андрей Павелко был задержан в качестве подозреваемого по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей.

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