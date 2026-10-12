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Футбол

Стало известно, где Украина примет Грузию в заключительном матче Лиги наций

Сборная Украины по футболу проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций-2026/27 против Грузии в словацком городе Кошице.
Сегодня, 18:21       Автор: Сергей Носенко
Украина - Грузия / Getty Images
Украина - Грузия / Getty Images

О месте проведения сообщил сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Встреча шестого тура группы В2 состоится на стадионе Košická futbalová aréna.

Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

О дате старта продажи билетов УАФ сообщит дополнительно.

Напомним, сборные Украины и Грузии выступают в группе В2 Лиги наций. Заключительный тур определит итоговые результаты команд в групповом этапе турнира.

А в это время Шахтер отказался отпускать Арду Турана в сборную Турции.

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