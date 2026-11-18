В заключительном, шестом туре украинская команда минимально обыграла Грузию со счетом 1:0. Победу сине-желтым принес Даниил Сикан, который отличился уже на первой минуте встречи.

Этот результат позволил Украине набрать семь очков и завершить групповой этап на третьем месте квартета B2. Таким образом, команда сохранила прописку в дивизионе B и избежала переходных матчей.

В другом поединке группы Венгрия и Северная Ирландия сыграли вничью — 1:1. Этот результат позволил североирландцам сохранить первую строчку с 12 очками. Команда выиграла свою группу и завоевала путевку в дивизион A.

Венгрия с 11 баллами финишировала второй и сыграет в плей-офф за выход в элитный дивизион. Грузия с двумя очками заняла последнее место и будет бороться за сохранение прописки в лиге B в стыковых матчах.

По итогам группового этапа определились все победители четырех групп дивизиона B. Ими стали Швейцария, Северная Ирландия, Австрия и Швеция.

Итоговая таблица Лиги наций-2026/27. Дивизион B

Группа B1

Швейцария — 16 очков. Словения — 11. Шотландия — 7. Северная Македония — 0.

Группа B2

Северная Ирландия — 12 очков. Венгрия — 11. Украина — 7. Грузия — 2.

Группа B3

Австрия — 12 очков. Ирландия — 8. Косово — 6. Израиль — 4.

Группа B4

Швеция — 14 очков. Босния и Герцеговина — 11. Польша — 5. Румыния — 3.

По регламенту победители групп выходят в дивизион A. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф за повышение в классе. Сборные, финишировавшие третьими, остаются в дивизионе B, а четвертые проведут стыковые матчи за сохранение места в нем.

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