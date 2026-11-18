Украина сохранила место в дивизионе B, Северная Ирландия вышла в элиту: итоговая таблица Лиги наций
В заключительном, шестом туре украинская команда минимально обыграла Грузию со счетом 1:0. Победу сине-желтым принес Даниил Сикан, который отличился уже на первой минуте встречи.
Этот результат позволил Украине набрать семь очков и завершить групповой этап на третьем месте квартета B2. Таким образом, команда сохранила прописку в дивизионе B и избежала переходных матчей.
В другом поединке группы Венгрия и Северная Ирландия сыграли вничью — 1:1. Этот результат позволил североирландцам сохранить первую строчку с 12 очками. Команда выиграла свою группу и завоевала путевку в дивизион A.
Венгрия с 11 баллами финишировала второй и сыграет в плей-офф за выход в элитный дивизион. Грузия с двумя очками заняла последнее место и будет бороться за сохранение прописки в лиге B в стыковых матчах.
По итогам группового этапа определились все победители четырех групп дивизиона B. Ими стали Швейцария, Северная Ирландия, Австрия и Швеция.
Итоговая таблица Лиги наций-2026/27. Дивизион B
Группа B1
- Швейцария — 16 очков.
- Словения — 11.
- Шотландия — 7.
- Северная Македония — 0.
Группа B2
- Северная Ирландия — 12 очков.
- Венгрия — 11.
- Украина — 7.
- Грузия — 2.
Группа B3
- Австрия — 12 очков.
- Ирландия — 8.
- Косово — 6.
- Израиль — 4.
Группа B4
- Швеция — 14 очков.
- Босния и Герцеговина — 11.
- Польша — 5.
- Румыния — 3.
По регламенту победители групп выходят в дивизион A. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф за повышение в классе. Сборные, финишировавшие третьими, остаются в дивизионе B, а четвертые проведут стыковые матчи за сохранение места в нем.
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