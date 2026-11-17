Клуб УПЛ официально вышел из процедуры банкротства
Хозяйственный суд Ровенской области закрыл производство о банкротстве публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб Верес" и завершил процедуру санации.
Как сообщает официальный сайт представителя украинской Премьер-лиги, согласно этому решению клуб возобновил платежеспособность и официально вышел из длительной процедуры финансового оздоровления, которая началась после открытия производства по делу о банкротстве в ноябре 2023 года.
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Утвержденный судом план санации предусматривал урегулирование задолженности клуба, в частности, путем списания части долговых обязательств и передачи дополнительной части эмиссии акций кредиторам.
"Это чрезвычайно важный день для нашего клуба. Мы прошли непростой путь, проделали непростую работу и наконец можем сказать, что эта страница перевернута. Спасибо всем, кто верил в Верес, поддерживал клуб и работал ради этого результата. Двигаемся к новым победам", - заявил и.о. руководителя клуба Юрий Приварский.
Напомним, что на данный момент Верес занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков в 12 сыгранных матчах.
Ранее сообщалось, что Карпаты и Верес провели товарищеский матч, завершив спарринг ничьей.
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