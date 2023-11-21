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Суд открыл производство о банкротстве Вереса

Ровенский клуб испытывает огромные проблемы.
Сегодня, 17:27
Верес / ФК Верес
Верес / ФК Верес

Хозяйственный суд Ровенской области открыл производство о банкротстве Публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб Верес". Об этом сообщает сайт Верховного суда Украины.

В начале ноября текущего года в государственный орган власти обратилось ООО "Строительная фирма Базиспромстрой" с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве футбольного клуба.

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Эта компания является генеральным подрядчиком строительства тренировочной базы Вереса. В 2021 году Базиспромстрой был выбран для строительства двух полноразмерных полей с искусственным и натуральным покрытием в Ровно на участке между улицей Защитников Мариуполя и Холмом Славы.

Сейчас на улице Защитников Мариуполя у Вереса есть два тренировочных поля, но клуб также говорил о планах построить трехэтажную мультифункциональную базу для основной и юношеской команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес

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