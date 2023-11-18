Три английских клуба подадут в суд на Эвертон после снятия с него очков
Сразу три английских клуба намерены подать в суд на Эвертон после того, как с "ирисок" были сняты 10 очков, пишет Daily Mail.
Напомним, ранее ливерпульский клуб был оштрафован снятием 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей.
Бернли, Лидс и Лестер подадут совместный иск против Эвертона на общую сумму в 300 млн фунтов. Именно в таку сумму клубы оцениват ущерб от нарушений "ирисок".
Представители клубов заявили, что штраф должен был быть применен к Эвертону ранее, тогда бы Лидс и Лестер могли сохранить свое место в АПЛ в прошлом сезоне.
Бернли согласен с доводами коллег и настаивает, что так как "ириски" нарушали правила еще в позапрошлом сезоне, то и их клуб мог бы сохранить прописку. Три клуба оценили свои убытки от вылета в 300 млн фунтов.
Стоит отметить, что АПЛ была уведомлена о предстоящем иске официальным письмом еще месяц назад.
Ранее, напомним, легенда Ливерпуля неожиданно выступил в защиту Эвертона.
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