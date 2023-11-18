iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Три английских клуба подадут в суд на Эвертон после снятия с него очков

Бернли, Лидс и Лестер оценивают ущерб в 300 млн фунтов.
Сегодня, 09:48
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Сразу три английских клуба намерены подать в суд на Эвертон после того, как с "ирисок" были сняты 10 очков, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее ливерпульский клуб был оштрафован снятием 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей.

Бернли, Лидс и Лестер подадут совместный иск против Эвертона на общую сумму в 300 млн фунтов. Именно в таку сумму клубы оцениват ущерб от нарушений "ирисок".

Представители клубов заявили, что штраф должен был быть применен к Эвертону ранее, тогда бы Лидс и Лестер могли сохранить свое место в АПЛ в прошлом сезоне.

Бернли согласен с доводами коллег и настаивает, что так как "ириски" нарушали правила еще в позапрошлом сезоне, то и их клуб мог бы сохранить прописку. Три клуба оценили свои убытки от вылета в 300 млн фунтов.

Стоит отметить, что АПЛ была уведомлена о предстоящем иске официальным письмом еще месяц назад.

Ранее, напомним, легенда Ливерпуля неожиданно выступил в защиту Эвертона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер эвертон бернли Лидс

Статьи по теме

Легенда Ливерпуля высказался о снятии очков с Эвертона Легенда Ливерпуля высказался о снятии очков с Эвертона
С Эвертона сняли десять очков ввиду нарушения правил FFP С Эвертона сняли десять очков ввиду нарушения правил FFP
"Наслаждается моментом": тренер Эвертона расхвалил Миколенко "Наслаждается моментом": тренер Эвертона расхвалил Миколенко
"Голевая машина": Тренер Эвертона отреагировал на игру Миколенко в последнем матче "Голевая машина": Тренер Эвертона отреагировал на игру Миколенко в последнем матче
Помочь журналистам

Видео

Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония
Разгром гостей, который не на руку Украине в видеообзоре матча Италия - Северная Македония

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны10:53
Легенда Шахтера и Ман Сити продлил контракт с родным клубом
Бокс10:48
Фьюри откажется от титулов после победы над Усиком
Европа10:29
Тоттенхэм и Ньюкасл намерены побороться за Жоту зимой
ММА10:24
"Мне кажется, что я еще сплю": соперник Амосова оценил свою сенсационную победу
Европа10:03
Жоржиньо останется пенальтистом сборной Италии
Теннис09:58
Итоговый турнир-2023 (ATP): Синнер - Медведев, Алькарас - Джокович в полуфинале
Европа09:48
Три английских клуба подадут в суд на Эвертон после снятия с него очков
Евро-202409:31
С первым снегом: сборная Украины провела "холодную" тренировку
Евро-202409:31
Евро-2024: Украина сыграет с Италией за путевку в плей-офф
Европа09:17
Футбол сегодня: игры Франции, Нидерландов в отборе на Евро, матчи чемпионата мира U-17
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK