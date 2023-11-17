Легенда Ливерпуля высказался о снятии очков с Эвертона

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер высказался о снятии очков с Эвертона.

По словам англичанина, "ириски" не заслужили столь жесткого наказания.

"В мрачный день для Эвертона есть и хорошие новости: в этом сезоне он останется в Премьер-лиге.

Клубу, возможно, трудно найти этот плюс среди мрака 10-очкового отчисления, и понятно, что они будут обжаловать решение.

Однако есть и утешение. Если и был год, когда можно было получить такое наказание, то это именно он. Есть три команды хуже Эвертона, которые не выглядят способными воспользоваться их бедственным положением.

Я согласен с болельщиками Эвертона в том, что 10-очковый штраф является чрезвычайно суровым, учитывая обстоятельства.

Нет никаких сомнений в том, что Эвертон нарушил правила, и никто не был более критичен к тому, как клуб управляется, чем я. Правление Фархада Мошири было ужасным от начала и до конца, и конечная ответственность за бедственное положение клуба лежит на нем.

Правила должны соблюдаться, и сдерживающие факторы необходимы для того, чтобы другие не получали несправедливого преимущества за счет перерасхода средств, но в данном случае уместным был бы штраф или эмбарго на трансферы. Трудно понять логику, по которой клуб получил бы меньшее наказание, став администратором, что привело бы к вычету девяти очков.

Если бы Эвертон был виновен в преднамеренном обмане Премьер-лиги, в непрозрачности своих финансовых трудностей, в том, что он лгал о суммах, которые он реально тратит, и "подтасовывал" отчетность, я был бы настроен по-другому.

Мои cимпатии вызваны тем, что все произошло с точностью до наоборот. Трудно понять, как Премьер-лига могла работать с клубом, чтобы обеспечить его соответствие требованиям, наблюдая за тем, как в январе 2022 г. он подписывает таких игроков, как Натан Паттерсон и Виталий Миколенко на общую сумму около 30 млн. фунтов стерлингов, а затем заявляет, что клуб потерял слишком много - около 20 млн. фунтов стерлингов. Почему бы не вмешаться в этот момент?.

Эвертон вправе чувствовать себя обиженным, учитывая время, когда было вынесено это наказание, сотрудничество с Премьер-лигой и ощущение, что они стали политической пешкой. Всем известно, что Премьер-лига отчаянно пытается отбиться от идеи о необходимости независимого регулятора для управления нашей игрой. Эвертон" будет чувствовать себя жертвенным агнцем до тех пор, пока другие клубы не станут преследоваться столь же жестко.

В данном случае я не уверен, что наказание соответствует преступлению, но, поскольку оно скорее угрожает статусу клуба в Премьер-лиге, чем гарантирует вылет из нее, как это было бы год назад, Эвертон может утешиться тем, что это произошло позже, а не раньше", - написал Каррагер для The Telegraph.

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