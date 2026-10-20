Ливерпуль вырвал победу у Вильярреала после камбэка с 0:2

Ливерпуль обыграл Вильярреал со счетом 4:3 в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Испанская команда шокировала хозяев быстрым стартом. Уже на 4-й минуте Жорж Микаутадзе открыл счет, а на 29-й минуте Серхи Кардона удвоил преимущество гостей.

Ливерпуль отыгрался еще до перерыва: на 36-й минуте Алексис Мак Аллистер сократил отставание, а Рональд Араухо восстановил равновесие на 45+2-й минуте.

Во втором тайме Мак Аллистер оформил дубль на 65-й минуте, а Флориан Вирц через три минуты увеличил преимущество мерсисайдцев.

Однако Вильярреал не сдался: Тани Олувасейи забил на 87-й минуте и вернул интригу, но спасти матч гости не смогли.

Голы: Микаутадзе, 4; Кардона, 29; Мак Аллистер, 36, 65; Араухо, 45+2; Вирц, 68; Олувасейи, 87.

Кстати, в єто же время Забарный помог парижанам одержать победу в матче с Барселоной.

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