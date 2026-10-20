Забарный помог парижанам одержать победу

Встреча на стадионе Парк де Пренс завершилась со счетом 4:2.

Хозяева активно начали встречу и неоднократно угрожали воротам каталонцев. На 38-й минуте Дезире Дуэ открыл счет, пробив в угол ворот после индивидуального прохода.

В начале второго тайма Барселона отыгралась: на 55-й минуте Хави Эспарт ворвался в штрафную и точным ударом в ближний угол сравнял счет.

На 72-й минуте Люка Эрнандес вновь вывел парижан вперед, замкнув подачу с углового. Семь минут спустя Ламин Ямаль восстановил равновесие, мощно пробив в ближний угол после прохода в штрафную.

Однако концовка осталась за ПСЖ. На 81-й минуте Витинья поразил нижний угол ворот ударом из-за пределов штрафной, а на 86-й Фабиан Руис завершил быструю атаку хозяев, отправив мяч в пустые ворота после прострела Ашрафа Хакими.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный появился на поле на 59-й минуте, заменив Маркиньоса.

ПСЖ — Барселона — 4:2

Голы: Дуэ, 38, Люка Эрнандес, 72, Витинья, 81, Фабиан Руис, 86 — Эспарт, 55, Ямаль, 79.

Напомним, ранее Боруссия обыграла Сабах благодаря дублю Гирасси.

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