Боруссия обыграла Сабах благодаря дублю Гирасси, Фенербахче упустил победу над Славией

Во вторник, 20 октября, стартовал третий тур общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

В первых матчах игрового дня дортмундская Боруссия одолела азербайджанский Сабах, а Фенербахче сыграл вничью с пражской Славией.

Встреча в Баку завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. Серу Гирасси открыл счет на 10-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря соперника. Перед перерывом хозяева отыгрались усилиями Адена Маккарти, который замкнул подачу Тимотеуша Пухача.

Однако на 53-й минуте Гирасси оформил дубль и принес «Боруссии» три очка. Результативную передачу на форварда отдал Джоуи Верман.

В Стамбуле Фенербахче быстро создал преимущество в два мяча, но не сумел удержать победу. Славия отыгралась и добилась ничьей — 2:2.

Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур, 20 октября

Сабах — Боруссия Дортмунд — 1:2 (1:1)

Голы: Гирасси, 10, 53 — Маккарти, 39.

Фенербахче — Славия Прага — 2:2

Среди наиболее ожидаемых матчей 20 октября — противостояние ПСЖ и Барселоны, а также встречи Ливерпуля с Вильярреалом, Манчестер Сити с АЕК и Наполи с Буде-Глимт.

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