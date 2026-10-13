Боруссия Дортмунд продлила контракт с главным тренером

Главный тренер дортмундской Боруссии Нико Ковач подписал новый контракт с немецким клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Дортмундский клуб продлил соглашение с 54-летним хорватским специалистом до июня 2029 года.

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Также новые контракты были подписаны с представителями тренерского штаба Робертом Ковачем и Филипом Тапаловичем.

📝 Der Trainer verlängert! Borussia Dortmund und Cheftrainer Niko Kovac setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der 54-Jährige hat am heutigen Dienstag einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterzeichnet. 🤝 Zur ganzen Meldung: 📒 https://t.co/7E5SRvvWuV https://t.co/7MtzRA4c0x — Borussia Dortmund (@BVB) October 13, 2026

Ковач возглавил Боруссию в январе 2025 года. Под его руководством дортмундская команда провела 80 матчей, в которых одержала 49 побед, потерпела 17 поражений и 14 раз сыграла вничью.

Отметим, что на данный момент Боруссия Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в пяти сыгранных матчах.

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