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Футбол

Боруссия Дортмунд продлила контракт с главным тренером

Нико Ковач заключил новое соглашение с немецким клубом.
Сегодня, 12:39       Автор: Игорь Мищук
Нико Ковач / Getty Images
Нико Ковач / Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Нико Ковач подписал новый контракт с немецким клубом.

Об этом сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Дортмундский клуб продлил соглашение с 54-летним хорватским специалистом до июня 2029 года.

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Также новые контракты были подписаны с представителями тренерского штаба Робертом Ковачем и Филипом Тапаловичем.

Ковач возглавил Боруссию в январе 2025 года. Под его руководством дортмундская команда провела 80 матчей, в которых одержала 49 побед, потерпела 17 поражений и 14 раз сыграла вничью.

Отметим, что на данный момент Боруссия Дортмунд занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 13 очков в пяти сыгранных матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд Нико Ковач

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