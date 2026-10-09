Боруссия упустила победу над Вердером, пропустив два гола в концовке

Дортмундцы вели с разницей в два мяча, но гости сумели отыграться в последние минуты матча Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия сыграла вничью с Вердером в домашнем матче пятого тура чемпионата Германии сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм прошел без голов, а развязка наступила в заключительной части матча. На 80-й минуте Даниэль Свенссон вывел хозяев вперед, а пять минут спустя Нико Шлоттербек удвоил преимущество дортмундцев.

Казалось, Боруссия уверенно доведет встречу до победы, однако Вердер сумел отыграться. На 88-й минуте Людовит Рейс сократил отставание, а на 90+2-й минуте бывший нападающий дортмундцев Никлас Фюллькруг восстановил равновесие.

Боруссия упустила победу в концовке и прервала серию из четырех побед на старте чемпионата. При этом хозяева значительно превзошли соперника по статистике, но не смогли реализовать свое преимущество.

Бундеслига. 5-й тур

«Боруссия» Дортмунд — «Вердер» — 2:2 (0:0).

Голы: Свенссон, 80, Шлоттербек, 85 — Рейс, 88, Фюллькруг, 90+2.

Кстати, стало известно, что Арда Туран может возглавить сборную Турции после увольнения тренера.

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