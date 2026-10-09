Арда Туран может возглавить сборную Турции после увольнения тренера

Туран является одним из главных кандидатов на эту должность, пишет Goal.com. При этом Турецкая футбольная федерация (TFF) пока не объявляла о назначении нового тренера.

9 октября федерация официально сообщила о прекращении сотрудничества с Монтеллой, который руководил национальной командой с сентября 2023 года. Решение последовало после неудачных выступлений сборной на чемпионате мира 2026 года и четырех поражений подряд в Лиге наций.

Под руководством итальянского специалиста Турция дошла до четвертьфинала Евро-2024, а также квалифицировалась на чемпионат мира. Однако на мундиале команда не смогла выйти из группы, а в Лиге наций проиграла Франции (0:1), Италии (1:4 и 1:3) и Бельгии (0:3).

Арда Туран возглавил Шахтер летом 2025 года. До этого турецкий специалист работал с Эюпспором, а в бытность игроком выступал за Галатасарай, Атлетико и Барселону.

Напомним, Шахтер разгромил Верес и возглавил турнирную таблицу УПЛ.

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