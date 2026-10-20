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Футбол

Сборная Турции определилась с новым тренером после увольнения Монтеллы

Сборную Турции возглавил Серген Ялчин, сменивший на этом посту итальянского специалиста Винченцо Монтеллу.
Сегодня, 19:18       Автор: Сергей Носенко
Серген Ялчин / Getty Images
Серген Ялчин / Getty Images

С 53-летним тренером Ялчиным  и его штабом будет подписан четырехлетний контракт.

Монтелла покинул сборную в начале октября после серии неудачных результатов. Турки проиграли четыре матча подряд в Лиге наций, а также не смогли выйти из группы на чемпионате мира 2026 года.

Ялчин — бывший полузащитник сборной Турции, за которую он провел 37 матчей и забил пять голов. В качестве футболиста он выступал за Бешикташ, Фенербахче, Галатасарай и Трабзонспор, а также участвовал в чемпионатах Европы 1996 и 2000 годов.

Наиболее значимого успеха в тренерской карьере Ялчин добился с Бешикташем. В сезоне-2020/21 он привел стамбульский клуб к победе в чемпионате Турции и национальном Кубке.

После увольнения Монтеллы среди кандидатов на его место называли и главного тренера донецкого Шахтера Арду Турана. Турецкие СМИ сообщали об интересе федерации к специалисту, а 13 октября сам Туран прокомментировал слухи, подчеркнув, что намерен выполнять обязательства перед украинским клубом.

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