Турция сенсационно проиграла Парагваю

Сборная Турции второй раз подряд проигрывает на чемпионате мира: на этот раз подопечные Винченцо Монтеллы уступили Парагваю со счётом 1:0.

С первых минут игры парагвайцы максимально прессинговали звёзд полумесяца, что привело к потере мяча на своей половине поля. Энкисо быстро отдал мяч на Галарсу, а тот из‑за пределов штрафной пробил в правый угол ворот.

Пропущенный гол взбодрил турков, и они стали действовать первым номером, играть агрессивно и высоко прессинговать, однако мяч никак не шёл в ворота. Во втором тайме преимущество номинальных хозяев стало ещё более очевидным — владение мячом, удары — всё превосходило, несмотря на счёт в пользу Парагвая.

К сожалению, подопечные Винченцо Монтеллы так и не смогли забить свой первый гол на этом Мундиале, и второе поражение подряд отправило их на последнее место в группе D.

Статистика матча Турция — Парагвай 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026

Турция — Парагвай 0:1

Гол: Галарса (2)

Ожидаемые голы (xG): 2.10 — 0.32

Владение мячом: 79% — 21%

Удары: 32 — 7

Удары в створ: 5 — 2

Угловые: 12 — 0

Фолы: 14 — 15

Турция: Чакыр — Мюлдюр, Демирал, Бардакчи, Кадиоглу — Юксек, Чалханоглу — Акгюн, Гюлер, Йылдыз — Актюркоглу.

Парагвай: Гилл — Касерес, Гомес, Альдерете, Алонсо — Альмирон, Кубас, Гомес Д., Галарса — Питта, Энкисо.

Предупреждения: Монтелла (63), Эльмали (71) — Галарса (4).

Удаление: Альмирон (45+3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!