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Футбол

Представители Шахтера и Карпат признаны лучшими игроком и тренером первого тура УПЛ

Награды забрали Кауан Элиас и Франсиско Фернандес.
Сегодня, 17:37       Автор: Игорь Мищук
Кауан Элиас / ФК Шахтер Донецк
Кауан Элиас / ФК Шахтер Донецк

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам матчей первого тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, награда лучшему футболисту стартового тура досталась нападающему Шахтера Кауану Элиасу, который отличился хет-триком в поединке с Кудривкой и помог своей команде одержать победу 5:1.

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Лучшим тренером был признан наставник Карпат Франсиско Фернандес, команда которого начала чемпионат гостевой разгромной победой 4:1 над Кривбассом.

Также была представлена символическая сборная первого тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ.

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